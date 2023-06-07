Репрессивный аппарат иранского режима добрался до деятелей культуры
Службы безопасности Ирана не позволили известной актрисе Фатемех Мотамед-Арья, которая выразила солидарность с протестным движением "Женщина, жизнь, свобода", поехать в Австрию для участия в междисциплинарном фестивале искусств в Вене, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
"К сожалению, запланированные представления "Дитя" пришлось отменить, поскольку ведущей актрисе Фатеме Мотамед-Арья было отказано в разрешении покинуть Иран", - заявили организаторы Венского фестиваля (Wiener Festwochen).
"Мы глубоко сожалеем об этом не только потому, что в самой пьесе наиболее впечатляюще затрагиваются вопросы демаркации границ, миграции и солидарности, но и потому, что это потрясающий пример силы современного иранского театра", - добавили они.
Спектакль "Дитя" должен был быть показан на ежегодном фестивале 6 июня. Спектакль заменят бесплатным кинопоказом записи спектакля.
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