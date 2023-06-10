Иранский режим подавляет свободу студентов
Иран продолжает ужесточать контроль над университетами и подавлять студенческие протестов.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, спустя почти девять месяцев после начала общенациональных антиправительственных демонстраций появляются сообщения о том, что власти все чаще применяют тактику запугивания и дисциплинарные меры в отношении студентов, участвующих в протестном движении.
Одной из последних жертв репрессий стал Шахрияр Шамс, студент факультета менеджмента Тегеранского университета Азад.
8 июня Шамс сообщил в социальных сетях, что он был "навсегда исключен из университета" дисциплинарным комитетом.
Ранее молодого человека дважды арестовывали во время акций протеста.
Многие студенты также сталкиваются с дисциплинарными комитетами и возможными отстранениями по вопросам, связанным с обязательным ношением хиджабов в кампусах.
Согласно отчету Тегеранского университета науки и технологий, с марта по меньшей мере 21 студент был вызван в дисциплинарную комиссию за предполагаемые нарушения "неподходящей одежды". Один случай связан с одеждой, которую носит человек за пределами университета.
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