РФ и Китай проведут совместные военные учения
Российские военные планируют принять участие в учениях "Север. Взаимодействия-2023", которые были организованы Китаем. Об этом заявили в Министерстве обороны КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
У члена Центрального военного совета КНР, начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-полковника Лю Чжэнли состоялся разговор по телефону с начальником российского Генштаба Вооруженных сил генералом армии Валерием Герасимовым.
"Стороны обменялись мнениями о реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, и углублении сотрудничества между военными двух стран", - пояснили в китайском МО.
Ко всему прочему, Москва и Пекин условились о совместном проведении военных учений "Север. Взаимодействия-2023", российская сторона подтвердила участие.
В военном ведомстве Китая не предоставили сведений о проведении организованных им учений.
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