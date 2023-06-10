В Сомали боевики взяли туристов в заложники

В столице Сомали Могадишо силы спецназа проводят операцию по спасению людей, захваченных вооруженными людьми в одном из престижных отелей города.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, вооруженные боевики одной из террористических организаций совершили вооруженное нападение на отель Bearl hotel в Могадишо.

По некоторым данным, людей, находившихся внутри, террористы взяли в заложники. Число удерживаемых бандитами постояльцев выясняется. На место прибыли силы спецназа. Сообщается, что в отеле завязался ожесточенный бой со стрельбой и взрывами. Силы специального назначения смогли пробиться на верхние этажи здания.

Обстоятельства инцидента, мотивы террористов и информация о пострадавших выясняются.