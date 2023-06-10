Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам

Американские власти предъявили бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов, следует из обвинительного заключения размещенного в пятницу в электронной базе суда южного округа штата Флорида, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, в дополнительном перечне возможных штрафных санкций в адрес экс-главы американской администрации указывается 37 пунктов, в отношении его помощника - 6. В числе прочего ответчикам вменяется дача ложных показаний и преступный сговор.

Всего, указывается в заключении, сотрудники ФБР в ходе обыска в августе прошлого года изъяли 102 документа - 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно". При этом, указывает обвинение, в определенный период времени часть секретных документов хранилась в спальне и ванной его резиденции.

Трамп, утверждает Минюст США, дважды показывал секретные документы посторонним людям. Одна из бумаг была подготовлена Пентагоном и содержала "планы по нападению" американских военных, Отмечается, что уже после ухода с поста президента США Трамп на одной из встреч под запись признал, что эта информация остается секретной. Трамп при помощи Науты также пытался скрыть часть документов от своего представителя, чтобы тот не смог их вернуть американским властям.

Часть обвинений предъявлены по так называемому закону о шпионаже и касаются умышленного сокрытия секретных документов и важной для национальной безопасности информации, другая часть - участию Трампа вместе с Наутой в сговоре с целью скрыть преступление.

Тюремное заключение и штраф

Обвинения в адрес Трампа предусматривают тюремное заключение на длительный срок - до 400 лет в совокупности, а также штрафы. По 31 пункту обвинения Трампу грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до $250 тыс. (по каждому пункту), еще по четырем пунктам - до 20 лет лишения свободы и штраф до $250 тыс. (по каждому из пунктов), еще по двум пунктам - тюремное заключение до пяти лет и штраф до $250 тыс. (по каждому из пунктов). Окончательное наказание может определяться путем сложения всех сроков. При этом ни одно из предъявленных Трампу обвинений не предусматривает минимального срока заключения или минимального штрафа.

Данные о ядерных программах США

Из обвинительного заключения следует, что Трамп хранил у себя секретные документы, в которых в числе прочего содержались сведения о ядерных программах США. "Секретные документы, которые Трамп хранил в коробках, включали в себя информацию об оборонительном и оружейном потенциале как США, так и зарубежных стран, ядерных программах США, потенциальных уязвимостях Соединенных Штатов и их союзников перед военным нападением, а также о планах по возможному ответу на атаку из-за рубежа", - указывается в документе.

Помимо этого, как отмечается в заключении, один из документов от июня 2020 года содержал данные о "ядерном потенциале зарубежной страны". В поместье Трампа хранились бумаги, подготовленные различными ведомствами, в числе которых ЦРУ, Пентагон, Агентство национальной безопасности и Госдепартамент.

Право на участие в выборах

Отмечается, что обвинения против Трампа не предусматривают санкции в виде запрета на занятие государственных должностей. Таким образом, Трамп сможет избираться на пост президента и занять эту должность.

Конституция США, которая является основным документом, регламентирующим порядок избрания президента, не предусматривает каких-либо ограничений для избрания на пост главы государства в связи с судебным преследованием, как гражданским, так и уголовным. Она требует, чтобы претендент на пост президента был гражданином США по рождению, был не моложе 35 лет и являлся резидентом США не менее 14 лет.

Отдельные нормы американского законодательства предусматривают запрет занимать определенные посты только в случае совершения конкретных правонарушений. Кроме того, лицо, осужденное за эти или большинство иных правонарушений, может принимать участие в выборах, даже находясь в тюрьме. Подобный прецедент имел место в 1920 году, когда за пост президента боролся представитель Социалистической партии Америки Юджин Деббс, приговоренный в 1919 году к 10 годам лишения свободы за попытки противодействовать воинскому призыву во время Первой мировой войны. Во время выборов Деббс находился в тюрьме, однако получил 3,4% голосов избирателей по всей стране. История США не знает случаев избрания заключенных или осужденных лиц на пост главы государства, однако Конституция США этого не запрещает.

Ордер на обыск

При этом ордер на обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго в августе 2022 года предусматривал возможность выдвижения обвинения по статье, которая запрещает занятие государственных должностей. Параграф 2071 раздела 18 Свода законов США предусматривает наказание за сокрытие, изъятие или порчу документов в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет, а также запрещает занимать любые посты в США. В опубликованном в пятницу тексте обвинительного заключения этого пункта нет.

Экс-президент сообщил в четверг в Truth Social, что власти США выдвинули против него обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами. Трамп заявил о своей невиновности и подверг критике Байдена. Бывший глава американской администрации предстанет перед судом на следующей неделе, 13 июня.

Сотрудники ФБР провели 8 августа 2022 года обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. В показаниях агента спецслужбы, на основании которых был выдан ордер на обыск, отмечалось, что документы, которые экс-президент добровольно вернул в мае Национальному архиву США, содержали секретные сведения. Трамп утверждает, что никакого нарушения с его стороны быть не может, поскольку он как глава государства обладал полномочиями рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго.