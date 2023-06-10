https://news.day.az/world/1572161.html Два самолета столкнулись в аэропорту Токио - ВИДЕО
Два самолета столкнулись в аэропорту Токио - ВИДЕО
Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний" столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ханэда в Токио.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, у второго из лайнеров сильно повреждено крыло, фрагмент которого остался на взлетно-посадочной полосе, сообщает NHK.
Сейчас полоса, на которой произошел инцидент, закрыта.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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