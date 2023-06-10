Два самолета столкнулись в аэропорту Токио

Самолеты тайваньской авиакомпании EVA и "Тайских авиалиний" столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ханэда в Токио.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, у второго из лайнеров сильно повреждено крыло, фрагмент которого остался на взлетно-посадочной полосе, сообщает NHK.

Сейчас полоса, на которой произошел инцидент, закрыта.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.