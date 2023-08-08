Грузия подтверждает свою приверженность мирному восстановлению территориальной целостности

Власти Грузии остаются привержены мирному восстановлению территориальной целостности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письме премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили по случаю 15-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии.

"Наша власть остается приверженной пути мирного восстановления территориальной целостности и объединения страны. Нами движет непоколебимая вера, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия - это лучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов, всех народов, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель как можно быстрее стала реальностью", - говорится в письме, опубликованном в Facebook.

В Грузии во вторник отмечают 15-ю годовщину начала боевых действий в Южной Осетии. На зданиях госучреждений приспущены государственные флаги. Представители власти традиционно посетят Мухатгвердское кладбище в Тбилиси, где похоронены погибшие военные, возложат цветы и пообщаются с членами их семей.