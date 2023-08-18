Европа заполнила свои газовые хранилища на 90%

Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища (ПХГ) на целевые 90% к отопительному сезону, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 90,12% (на 13,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится около 99 млрд куб. м газа. Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Европа надеется к 1 ноября заполнить газовые хранилища на 90%.

Наибольший уровень заполненности ПХГ отмечается сейчас в Испании и Хорватии (уровни запасов в 99,98% и 96,88% соответственно). Также в числе лидеров по уровню запасов Швеция (95,29%), Словакия (93,49%), Чехия (93,03%), Нидерланды (92,92%) и Польша (92,89%). ПХГ Германии наполнены на 91,79%, Португалии - на 93,19%, Италии - на 90,62%, Австрии - на 90,76%, Франции - на 84,04%, Бельгии - на 87,85%, Венгрии - на 85,75%. Наименьшие показатели заполненности ПХГ наблюдаются в Латвии - 77,33%.

В прошлом году пиковая заполненность газовых хранилищ ЕС была достигнута в середине ноября - 95,64%. На 90% ПХГ были заполнены в начале октября.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее отмечало, что Европа может заполнить свои газовые хранилища практически на 100% уже к середине сентября, но даже такие высокие запасы в случае холодной зимы и полной остановки поставок газа из России могут привести к нестабильности на рынке зимой. МЭА также допускало, что к концу грядущего отопительного сезона запасы в ПХГ ЕС могут опуститься ниже критических 20%.

Сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая зима. Однако гарантий того, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет, отмечали в "Газпроме". Восполнение Европой запасов газа в ПХГ до уровня прошлого года может стать нетривиальной задачей из-за политически мотивированного отказа от российского трубопроводного газа и повышенной конкуренции за СПГ, считают в российском холдинге.