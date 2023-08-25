Финляндия и США провели три раунда дискуссий по вопросам безопасности

Финляндия и США завершили три раунда переговоров по новому соглашению об оборонном сотрудничестве (DCA), обсуждение которого началось год назад. Их завершение обозначено среди целей правительственной программы, говорится в пресс-релизе финского МИД, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США являются одним из важнейших союзников Финляндии, и цель правительства, согласно его программе, - завершить переговоры по соглашению DCA, - указано в сообщении. - DCA укрепляет безопасность Финляндии и способствует выполнению обязательств, которые влечет за собой членство в НАТО".

Для утверждения соглашения, направленного на создание обновленной основы сотрудничества с США, необходимо согласие парламента. Как сообщалось ранее, соглашение будет "определять статус американских войск, когда они действуют на территории Финляндии, а также распространяться на практические вопросы, такие как налогообложение, таможенные пошлины". Планируется, что переговоры продлятся один или два года.

Положения соглашения DCA в основном касаются статуса войск НАТО (соглашение о статусе сил). "Соглашение DCA разъясняет правила сотрудничества и позволяет углублять его во всех ситуациях безопасности", - пояснил МИД. Ведомство уточнило, что соглашение затрагивает практические вопросы, связанные с "прибытием войск, предварительным хранением материальных средств и налогообложением".

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