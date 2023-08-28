https://news.day.az/world/1593059.html Литва закроет еще два КПП на границе с Беларусью
Литва закроет еще два КПП на границе с Беларусью
Литва намерена приостановить работу еще двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в Варшаве, где проходит встреча глав МВД стран Балтии и Польши по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщила ее пресс-служба.
"Министерство внутренних дел внесет в правительство предложение о закрытии еще двух пунктов перехода. Это коснется КПП в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко дал оценку действиям Литвы, Латвии и Польши.
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