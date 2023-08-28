Литва закроет еще два КПП на границе с Беларусью

Литва намерена приостановить работу еще двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Беларусью.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в Варшаве, где проходит встреча глав МВД стран Балтии и Польши по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщила ее пресс-служба.

"Министерство внутренних дел внесет в правительство предложение о закрытии еще двух пунктов перехода. Это коснется КПП в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас", - говорится в сообщении.

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