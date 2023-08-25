Лукашенко дал оценку действиям Литвы, Латвии и Польши

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Литва, Латвия и Польша навредят самим себе, если закроют свои границы с республикой. По его словам, Минск не будет испытывать проблем в случае реализации такого решения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям", - пояснил Лукашенко.

Латвия, Литва и Польша в начале августа согласовали механизм закрытия границ с Беларусией. Соответствующие меры предполагается принять в "критической ситуации". При этом Литва уже в одиночном порядке сокращает количество пропускных пунктов на литовско-белорусской границе. Помимо границ, страны Балтии и Польша изучают возможность прекращения железнодорожного сообщения с белорусской стороной.

Ранее мы писали о том, что Литовские пограничники "прикрыли границу" с Беларусью.