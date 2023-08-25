Литовские пограничники "прикрыли границу" с Беларусью

Тактические учения пограничной службы, армии, а также других структур, включенных в новый план прикрытия границы с Белоруссией, проходят в Литве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МВД балтийской республики.

"Одним из сценариев учений является обеспечение защиты границы от нелегальной миграции. Предстоит также отработка реакции на вероятные гибридные военные угрозы", - говорится в сообщении.

Задачей учений ставится проверка уровня взаимодействия сотрудников пограничного ведомства и военных. Наблюдателями на учениях являются представители МВД Латвии, Польши и Эстонии.

Правительство Литвы в начале июля утвердило план прикрытия границы, предусматривающий привлечение армии и адаптированный к новым угрозам. Он предоставляет возможности более гибко реагировать на изменение ситуации, предусмотреть условия дислокации на границе армии и добровольческих подразделений, а также позволяет избежать дополнительных согласований при автоматическом запуске механизма этих мер.

План оговаривает порядок действий при действии усиленного режима охраны государственной границы Литвы, часть которой является внешней границей Евросоюза.

Ранее мы писали о том, что Литва проведет учения по прикрытию границы.