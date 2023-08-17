Литва проведет учения по прикрытию границы

Литва в августе проведет учения пограничной службы, армии, а также других структур, включенных в новый план прикрытия границы с Белоруссией. Об этом заявила журналистам министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Одним из сценариев августовских учений будет обеспечение защиты границы от нелегальной миграции. Предстоит также отработка реакции на вероятные гибридные военные угрозы", - сказала она.

По словам главы МВД, важно проверить уровень взаимодействия сотрудников пограничного ведомства и военных. "Ставится задача добиться эффективного взаимодействия по обеспечению государственной безопасности", - отметила Билотайте.

К учениям, которые предварительно намечены на 25 августа, Литва хотела бы привлечь коллег из Латвии, Польши и Эстонии, однако форма их участия не уточняется.

Правительство Литвы в начале июля утвердило план прикрытия границы, предусматривающий привлечение армии и адаптированный к новым угрозам. Он предоставляет возможности более гибко реагировать на изменение ситуации, предусмотреть условия дислокации на границе армии и добровольческих подразделений, а также позволяет избежать дополнительных согласований при автоматическом запуске механизма этих мер.

План оговаривает порядок действий при введении усиленного режима охраны государственной границы Литвы, часть которой является внешней границей Евросоюза.