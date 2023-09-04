Песков рассказал о переговорах Эрдогана и Путина

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе - с участием делегаций - прошли очень конструктивно.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Очень конструктивно, по [разным] направлениям. Подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп. Полный обмен информацией. Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов. По всем направлениям прошли. Исчерпывающий анализ двусторонних отношений", - рассказал представитель Кремля об итогах первой части переговоров.

Как пояснил Песков, сейчас лидеры продолжают общение в узком составе.