Встреча Эрдогана и Путина продолжается за рабочим обедом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили встречу в Сочи за рабочим обедом в узком составе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

До этого лидеры проводили переговоры с участием делегаций, они продлились около 1,5 часа.

Таким образом, в настоящее время общение глав государств продолжается. По итогам ожидается возможная пресс-конференция лидеров.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган и Путин поставили перед странами амбициозную цель.