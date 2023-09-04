https://news.day.az/world/1594940.html Встреча Эрдогана и Путина продолжается за рабочим обедом
Встреча Эрдогана и Путина продолжается за рабочим обедом
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили встречу в Сочи за рабочим обедом в узком составе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
До этого лидеры проводили переговоры с участием делегаций, они продлились около 1,5 часа.
Таким образом, в настоящее время общение глав государств продолжается. По итогам ожидается возможная пресс-конференция лидеров.
Ранее мы писали о том, что Эрдоган и Путин поставили перед странами амбициозную цель.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре