Эрдоган и Путин поставили перед странами амбициозную цель

Объем взаимного товарооборота между Турцией и Россией на данный момент составляет $62 млрд, стороны планируют довести этот показатель до отметки в $100 млрд в год, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.

Турецкий лидер по приглашению российского коллеги Владимира Путина прибыл с однодневным рабочим визитом в Сочи.

Глава государства добавил, что в ходе визита стороны обсудят перспективы возобновления Соглашения по Черноморской зерновой инициативе.

По его словам, послание миру по итогам встречи лидеров Турции и РФ будет очень важным, в первую очередь "касательно шага в навстречу слаборазвитым африканским странам".

Президент Эрдоган также указал на значимость намеченной в рамках визита встречи руководителей ЦБ Турции и РФ в плане принятия шага в сторону перехода на взаимные расчеты в нацвалюте.

Президент России Путин в свою очередь отметил, что Анкара и Москва вскоре предпримут важные шаги как в газовой, так и в других сферах.

Российский лидер также заявил, что темп развития отношений между Анкарой и Москвой сохраняется.

Ранее мы писали о том, что началась встреча Эрдогана и Путина.