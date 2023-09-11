Кремль объявил о скором визите Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом по приглашению главы российского государства Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По приглашению президента РФ Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит РФ с официальным визитом", - говорится в сообщении.

До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с президентом РФ Владимиром Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была первая встреча глав государств. Лидеры побеседовали как тет-а-тет, так и с участием делегаций. Путин дал официальный прием по случаю визита своего северокорейского коллеги. По окончании переговоров руководители двух стран ответили на вопросы СМИ.

При этом лидеры контактируют и в других форматах. Так, Путин поздравлял Ким Чен Ына с избранием на пост главы КНДР, а в июле этого года он направил телеграмму по случаю годовщины окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Кроме того, российский президент традиционно поздравляет своего коллегу с Днем освобождения Кореи (15 августа). Ким Чен Ын, по сообщениям из Пхеньяна, также направляет Путину телеграммы в честь праздников и памятных дат (например, Дня России) или в ответ на поздравления.

Кроме того, в июле этого года в Пхеньян приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу - он встретился с Ким Чен Ыном, передал ему личное послание и подарок от Путина.