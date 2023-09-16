Пути Турции и ЕС могут разойтись

Если понадобится, Турция может пойти с Европейским союзом разными путями.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам перед визитом в США.

"Европейский союз пытается отойти от Турции. На фоне принятия Евросоюзом шагов в этом направлении мы в свою очередь дадим свою оценку этим процессам и затем, если необходимо, можем пойти с Европейским союзом разными путями", - сказал он.