Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали альянс для коллективной обороны

Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали Хартию о создании альянса государств Сахеля для создания коллективной обороны. Об этом сообщил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита в своем микроблоге X (ранее Twitter), передает Day.Az.

"Сегодня я подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера Хартию Липтако-Гурмы, учреждающую Альянс государств Сахеля (АЕС) с целью создания архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо наших стран", - говорится в публикации.