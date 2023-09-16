https://news.day.az/world/1598541.html Лавров примет участие в заседании СБ ООН с Зеленским - постпред РФ
Лавров примет участие в заседании СБ ООН с Зеленским - постпред РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом российским СМИ заявил постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя, передает Day.Az.
"Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме", - сказал он.
Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать Володимир Зеленский.
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