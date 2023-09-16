Лавров примет участие в заседании СБ ООН с Зеленским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине. Об этом российским СМИ заявил постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя, передает Day.Az.

"Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме", - сказал он.

Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать Володимир Зеленский.