В Японии решили создать ракетный двигатель, работающий на метане
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) начали проектирование первого в стране ракетного двигателя, использующего в качестве топлива метан. Как передает Day.Az, об этом пишет японская газета Nikkei Asia.
Отмечается, что устройство создается в партнерстве с компанией Mitsubishi Heavy Industries.
"Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Mitsubishi Heavy Industries планируют разработать двигатель, работающий на метане, для ракеты следующего поколения, первый полет которой запланирован примерно на 2030 год", - сообщили в издании.
Также там отметили, что созданием метанового двигателя инженеры намерены добиться снижения веса и стоимости ракет, которые должны прийти на смену используемых JAXA в настоящее время H-IIA.
Кроме того, новая разработка может прийти на смену и новой ракете-носителю H3, поскольку в марте 2023 года у нее состоялся очередной неудачный запуск.
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