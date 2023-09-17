В Японии решили создать ракетный двигатель, работающий на метане

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) начали проектирование первого в стране ракетного двигателя, использующего в качестве топлива метан. Как передает Day.Az, об этом пишет японская газета Nikkei Asia.

Отмечается, что устройство создается в партнерстве с компанией Mitsubishi Heavy Industries.

"Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Mitsubishi Heavy Industries планируют разработать двигатель, работающий на метане, для ракеты следующего поколения, первый полет которой запланирован примерно на 2030 год", - сообщили в издании.

Также там отметили, что созданием метанового двигателя инженеры намерены добиться снижения веса и стоимости ракет, которые должны прийти на смену используемых JAXA в настоящее время H-IIA.

Кроме того, новая разработка может прийти на смену и новой ракете-носителю H3, поскольку в марте 2023 года у нее состоялся очередной неудачный запуск.