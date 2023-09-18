https://news.day.az/world/1598899.html Глава МИД ФРГ назвала экономические связи с Китаем угрозой для ЕС
Глава МИД ФРГ назвала экономические связи с Китаем угрозой для ЕС
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что тесные экономические связи с Китаем представляют угрозу для ЕС, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По ее словам, сокращение зависимости Германии было необходимо не только в отношении России, но и Китая. Бербок отметила, что подобная политика в отношении КНР помогла бы Европе укрепить собственный суверенитет в различных отраслях экономики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре