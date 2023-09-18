Маск обвинил Сороса в стремлении "развалить западную цивилизацию"

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что глава фонда "Открытое общество" Джордж Сорос стремится к уничтожению западной цивилизации.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.

"Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", - написал Маск в соцсети Х в ответ на пост, в котором Джорджа Сороса обвиняют в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.

Как пишет британское издание Guardian, фонд Сороса занимается в том числе вопросами безопасности мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища.