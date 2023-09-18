https://news.day.az/world/1598951.html Маск обвинил Сороса в стремлении "развалить западную цивилизацию"
Маск обвинил Сороса в стремлении "развалить западную цивилизацию"
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что глава фонда "Открытое общество" Джордж Сорос стремится к уничтожению западной цивилизации.
Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.
"Организация Сороса, похоже, не желает ничего иного, как уничтожения западной цивилизации", - написал Маск в соцсети Х в ответ на пост, в котором Джорджа Сороса обвиняют в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.
Как пишет британское издание Guardian, фонд Сороса занимается в том числе вопросами безопасности мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища.
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