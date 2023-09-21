В США утвердили нового генерала на пост главы Генштаба

Сенат США утвердил командующего Военно-воздушными силами (ВВС) генерала Чарльза Брауна на пост главы Комитета начальников штабов (КНШ). Об этом сообщает ABC-News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кандидатуру на пост главы Генштаба выдвинул президент Соединенных Штатов Джо Байден. Браун сменит в качестве главы КНШ генерала Марка Милли, который занимал этот пост с 1 октября 2019 года.

Чарльз Браун потомственный военный. На действительной военной службе состоит с 1984 года. В 2018-2020 годах он командовал ВВС США на Тихом океане. В 2016-2018 занимал пост замглавы Центрального командования американских ВС. В его зону ответственности входил Ближний Восток. В 2014-2015 годах отвечал за ядерное сдерживание в ВВС США в Европе.