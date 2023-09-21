https://news.day.az/world/1599957.html Ереван поглощен акциями протеста - ВИДЕО
Ереван поглощен акциями протеста - ВИДЕО
На центральных улицах Еревана проходят акции протеста.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, протестующие призывают премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.
Члены оппозиции объявили, что акции будут проходить в течение всего дня, сегодня вечером перед Домом правительства пройдет акция.
Сообщается, что акции имеют децентрализованный характер. Протестующие перекрыли ряд улиц и проспектов города.
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