Ереван поглощен акциями протеста
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На центральных улицах Еревана проходят акции протеста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, протестующие призывают премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.

Члены оппозиции объявили, что акции будут проходить в течение всего дня, сегодня вечером перед Домом правительства пройдет акция.

Сообщается, что акции имеют децентрализованный характер. Протестующие перекрыли ряд улиц и проспектов города. 