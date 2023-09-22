https://news.day.az/world/1600107.html Южная Корея ввела санкции против КНДР
Южная Корея ввела санкции против КНДР
Южная Корея сегодня, 21 сентября, ввела новые санкции против КНДР за ее связи с Россией.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Южной Кореи.
Отмечается, что санкции были введены в отношении 10 физических лиц и двух организаций в связи с ядерной программой Северной Кореи и торговлей оружием с тремя странами, включая Россию.
Под ограничения попали министр обороны Северной Кореи и начальник штаба Вооруженных сил КНДР.
В МИД Южной Кореи уточнили, что санкции являются ответом на незаконную деятельность Северной Кореи, которая угрожает мировому сообществу, а также миру и стабильности на Корейском полуострове.
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