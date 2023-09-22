Швеция увеличит военный бюджет в 2024 году

Швеция увеличит военный бюджет на 2,4 миллиарда долларов в 2024 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В проекте бюджета на 2024 год предлагается увеличить финансирование вооруженных сил дополнительно на 700 миллионов крон, что приведет к росту финансирования более чем на 27 миллиардов крон (около 2,4 миллиарда долларов - прим. "Ленты.ру") между 2023 и 2024 годами и увеличению на 28 процентов", - сообщается в заявлении правительства.

В случае принятия соответствующих планов, военный бюджет Швеции удвоится по сравнению с 2020 годом, а также выполнит норматив НАТО по тратам на оборону в размере 2 процентов от ВВП.