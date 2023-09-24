Немцы отходят от демократии к ультраправым взглядам

Каждый двенадцатый житель Германии придерживается правоэкстремистских взглядов, пишет Der Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного Фондом имени Фридриха Эберта, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Как отметил процитированный изданием глава фонда Мартин Шульц, популизм, антидемократические и националистические взгляды на сегодняшний день находятся в Германии на подъеме, что во многом объясняется потерей доверия населения к демократическим институтам.

Согласно исследованию фонда, ультраправые настроения среди немцев существенно возросли. Так, каждый двенадцатый житель Германии придерживается крайне правых взглядов, доля респондентов с явной правоэкстремистской ориентацией увеличилась с 2-3% в предыдущие годы до 8%.

По словам Шульца, опрос показал, что "части среднего звена общества дистанцировались от демократии или потеряли доверие к функционирующим институтам".

Свыше 6% опрошенных немцев, как показывают результаты опроса, выступают за установление в ФРГ диктатуры с единственной сильной партией и лидером, 16% негативно настроены к "иностранцам". При этом 34% уверены, что беженцы приезжают в Германию лишь для того, чтобы воспользоваться преимуществами ее социальной системы.

В то же время исследование продемонстрировало, что доверие к институтам и функционированию демократии в Германии сократилось до уровня ниже 60%, а 38% опрошенных верят в теории заговора. Популистские и авторитарно-националистические взгляды близки для 33% и 29% респондентов соответственно.

"Эти результаты не только пугают, они также требуют последовательных действий - как со стороны политиков, так и со стороны самого общества", - пояснил Шульц. Население, по его словам, справедливо требует сильного, эффективного и функционирующего государства. Но и сам демократический центр должен "четко дистанцироваться от человеконенавистнических настроений".

Первый парламентский секретарь фракции СДПГ в бундестаге Катя Маст назвала рост популярности теорий заговора, популизма и националистических настроений "реальной опасностью" для демократии. По ее словам, результаты исследования "однозначные и пугающие".

"Уровень одобрения нашей демократии, ее ценностей и институтов падает. И не чуть-чуть, а значительно", - отметила она.