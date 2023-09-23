Британские и российские дипломаты проводили тайные встречи

Британские и российские дипломаты за последние 1,5 года провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм , об этом газете inews сообщил высокопоставленный представитель Великобритании.

"Британские чиновники провели дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля по вопросам международной безопасности во время продолжающейся войны в Украине", - пишет издание, утверждая, что встречи проходили в течение последних 18 месяцев в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк.

Как предполагает неназванный высокопоставленный британский представитель, в ходе контактов стороны, вероятно, также обсуждали проблемы продовольственной и ядерной безопасности.

"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным сохранять открытый диалог во время войны в Украине", - приводит издание слова других неназванных британских дипломатов.

Они также добавили, что стороны не пытаются поделить Украину или заключать "от чужого лица" мирные соглашения.

Представитель министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития - также неназванный - подтвердил газете факт встреч. При этом он утверждает, что эти встречи затрагивали лишь "жизненно важные" вопросы Соединенного Королевства. Контакты, по его словам, проходили, в частности, в рамках ОБСЕ и заседаний Совбеза ООН.

Ранее мы писали о том, что Украина отказалась от устаревшей французской техники.