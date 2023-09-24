Франция объявила войну беженцам из Италии

Французские власти опасаются нарастания миграционной волны во Франции после высадки тысяч мигрантов на итальянском острове Лампедуза, особенно чувствительным пунктом для контрабанды людей стал пограничный с Италией город Ментон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, передает канал BFMTV.

На этом направлении с французской стороны границы ежедневно задерживаются от 200 до 300 нелегальных мигрантов. За последние две недели задержаны около 3 тыс. человек, а с начала года - 32 тыс. Это, по словам главы пограничной полиции департамента Приморские Альпы Эмманюэль Жубер, свидетельствует об увеличении на 20% притока мигрантов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

При этом она констатирует удвоение числа несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых. "В этом году их было почти 5 тыс., то есть в два раза больше, чем в 2022 году", - сообщает Жубер.

Власти усилили в этом году, еще до кризиса Лампедузы, персонал по охране и контролю границы, направив в Ментон 200 полицейских и жандармов дополнительно и доведя их число до 500. Было также вдвое увеличено количество военных, обеспечивающих в департаменте антитеррористическую операцию "Дозорный", развернутую в стране после терактов 2015 года.

Проверяются все пассажиры поездов, прибывающих из Италии. Лиц, не имеющих законных документов, снимают с поезда. Они выдворяются французской стороной в Италию.

Усилия стражей порядка подкрепили техническими средствами, включая дроны и термические камеры наблюдения.