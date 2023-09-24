В ОАЭ откроется первая в мире «плавучая» мечеть

Дубай анонсировал строительство первой в мире "подводной плавучей мечети" стоимостью 55 млн дирхамов (около 15 млн долларов США), пишет Khaleej Times, передает Day.Az со ссылкой на info24.ru.

По данным издания, которое опубликовало проектные эскизы постройки, одна половина мечети с зонами отдыха и кафе будет находиться над поверхностью воды, а вторая - под водой.

Сооружение, аналогов которому сейчас не существует, спроектировано с тремя этажами и подводной палубой, которую планируется использовать в качестве места для молитв. На этой палубе смогут одновременно разместиться 50-75 верующих. На подводном уровне также предусмотрены туалеты.

Издание отмечает, что планы строительства мечети были обнародованы после того, как Департамент по делам ислама и благотворительной деятельности (IACAD) в Дубае провёл брифинг по поводу проекта развития "религиозного туризма".

После этого представитель IACAD Ахмед Аль Мансури сообщил, что строительство начнется в ближайшее время. Точное местонахождение будущей мечети он при этом не сообщил. "Она будет расположена очень близко к берегу... Верующие смогут пройти к ней по мосту с суши", - анонсировал Аль Мансур.

По его словам, мечеть будет открыта для посетителей любой религиозной принадлежности при условии, что они "одеты скромно", а также "придерживаются исламских традиций и обычаев".