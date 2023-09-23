Казахстан упростит процедуры таможенного контроля с Турцией

Власти Казахстана сократят сроки проведения таможенного контроля при торговле с Турцией. Соответствующий закон подписал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Документ предусматривает ратификацию соглашения между правительствами двух стран об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля, которое подписано в Анкаре 10 мая 2022 года.

Соглашение направлено на повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между Казахстаном и Турцией.

В частности, предусматривается, что применение обмена информацией и упрощения процедур таможенного контроля предоставит участникам внешнеэкономической деятельности приоритетный порядок прохождения границы в пунктах пропуска, упрощение таможенных формальностей в целях сокращения времени таможенного контроля и освобождение от таможенного досмотра в пунктах пропуска, за исключением случаев наличия признаков правонарушений в сфере таможенного дела и контрабанды.