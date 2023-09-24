Десятки тысяч человек протестуют против полицейского насилия во Франции

Число участников демонстраций против полицейского насилия во Франции составило 31 тыс.

Как передает Day.Az, об этом сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД.

На улицы вышли, как отметили в ведомстве, 9 тыс. человек. При этом организаторы насчитали на акции 15 тыс. участников.

Среди демонстрантов присутствовали представители как профсоюзов и студенческих движений, так и политических партий.