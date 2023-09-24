https://news.day.az/world/1600688.html Десятки тысяч человек протестуют против полицейского насилия во Франции
Десятки тысяч человек протестуют против полицейского насилия во Франции
Число участников демонстраций против полицейского насилия во Франции составило 31 тыс.
Как передает Day.Az, об этом сообщила радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД.
На улицы вышли, как отметили в ведомстве, 9 тыс. человек. При этом организаторы насчитали на акции 15 тыс. участников.
Среди демонстрантов присутствовали представители как профсоюзов и студенческих движений, так и политических партий.
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