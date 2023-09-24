Тропический шторм "Офелия" вызвал сильные наводнения в США
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Тропический шторм "Офелия" 23 сентября обрушился на берег возле барьерного острова Северной Каролины. Он вызвал дождь, разрушительные ветры и опасные приливы. Об этом сообщает The Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Когда начался шторм, скорость ветра составляла 113 километров в час. Согласно прогнозам синоптиков, 23 сентября "Офелия" пронесется до Нью-Джерси.

"Наблюдались тропические штормовые ветры, но они начинают постепенно стихать по мере продвижения дальше вглубь суши", - приводит агентство слова специалиста по ураганам Национального центра ураганов Филиппа Папена.

Однако он подчеркнул, что угроза наводнений с дождями остается в восточной части Северной Каролины и южной Вирджинии в течение следующих 12-24 часов. 