https://news.day.az/world/1600704.html Тропический шторм "Офелия" вызвал сильные наводнения в США - ВИДЕО
Тропический шторм "Офелия" вызвал сильные наводнения в США - ВИДЕО
Тропический шторм "Офелия" 23 сентября обрушился на берег возле барьерного острова Северной Каролины. Он вызвал дождь, разрушительные ветры и опасные приливы. Об этом сообщает The Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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