Тропический шторм "Офелия" вызвал сильные наводнения в США

Когда начался шторм, скорость ветра составляла 113 километров в час. Согласно прогнозам синоптиков, 23 сентября "Офелия" пронесется до Нью-Джерси.

"Наблюдались тропические штормовые ветры, но они начинают постепенно стихать по мере продвижения дальше вглубь суши", - приводит агентство слова специалиста по ураганам Национального центра ураганов Филиппа Папена.

Однако он подчеркнул, что угроза наводнений с дождями остается в восточной части Северной Каролины и южной Вирджинии в течение следующих 12-24 часов.