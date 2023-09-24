Мировой долг достиг исторического максимума

Общий объем долга в мире в первой половине 2023 года вырос на $10 трлн и достиг $307 трлн. Это новый исторический максимум. Об этом сообщает Institute of International Finance, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

80% прироста приходится на крупные развитые страны, в первую очередь США, Японию, Великобританию и Францию. Значительные темпы наращивания задолженности также продемонстрировали ведущие развивающиеся государства - Китай, Индия и Бразилия.

Исследователи полагают, что динамика мировой задолженности может измениться во второй половине 2023 года. Однако отношение мирового долга к ВВП остается на рекордном уровне, несмотря на снижение показателей инфляции.