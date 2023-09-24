Европа отложила испытание ракеты Ariane 6

Намеченные на 3 октября испытания первой ступени перспективной ракеты Ariane 6 отложены из-за неполадок в ее системе управления, позволяющей носителю сохранять вертикальное положение при старте с пускового стола. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В ходе штатной процедуры подготовки ступени к испытаниям была обнаружена аномалия, затрагивающая гидравлическую группу системы управления вектором тяги", - заявили в организации.

В ЕКА добавили, что в настоящее время специалисты занимаются выяснением причин возникновения аномалии, после чего оперативная группа представит информацию о дальнейшем графике испытаний ракеты.