https://news.day.az/world/1600836.html Полицейские подразделения Косова убили трех сербов - Вучич
Полицейские подразделения Косова убили трех сербов - Вучич
Полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Сербии Александар Вучич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них - с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было. Двое были тяжело ранены. Есть вероятность, что был убит четвертый человек", - сказал Вучич.
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