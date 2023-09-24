Полицейские подразделения Косова убили трех сербов

Полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Сербии Александар Вучич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них - с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Причин для их убийства не было. Двое были тяжело ранены. Есть вероятность, что был убит четвертый человек", - сказал Вучич.