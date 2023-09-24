https://news.day.az/world/1600837.html Страшная трагедия в Китае
Страшная трагедия в Китае
В результате пожара на шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли 16 человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Инцидент произошел на угольной шахте Шаньцзяошу в районе города Паньчжоу примерно в 08:00 по местному времени. По предварительным данным, огонь вспыхнул на конвейерной ленте. 16 рабочих оказались заблокированными и не смогли выбраться наружу.
Пожарные уже устранили возгорание.
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