Страшная трагедия в Китае

В результате пожара на шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая погибли 16 человек. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел на угольной шахте Шаньцзяошу в районе города Паньчжоу примерно в 08:00 по местному времени. По предварительным данным, огонь вспыхнул на конвейерной ленте. 16 рабочих оказались заблокированными и не смогли выбраться наружу.

Пожарные уже устранили возгорание.