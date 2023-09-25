Измир примет фестиваль TEKNOFEST

Первый и единственный в Турции фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST, готовится открыть свои двери для посетителей в аэропорту Измира Сигли, передает Day.Az.

Фестиваль, принимавший своих поклонников в Стамбуле 27 апреля - 1 мая этого года и в Анкаре на 100-летие республики, теперь 27 сентября - 1 октября встретится с энтузиастами технологий в Измире.

В рамках фестиваля, который пройдет в аэропорту Сигли под девизом "Ты-будущее", будут организованы различные мероприятия: конкурсы технологий и предпринимательства, авиашоу, научные шоу, игры-открытия, зоны симуляторов, образовательные семинары, выставки, сценические шоу и концерты.

TEKNOFEST - это также шанс для сотен тысяч интересующихся технологиями молодых людей воплотить в жизнь свои мечты, участвуя в различных конкурсах.