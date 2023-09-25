Таджикистан и Кыргызстан договорились

Глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода провел встречу с представителем президента Кыргызстана в Баткенской области Абдикаримом Алимбаевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, стороны договорились избегать резких высказываний по теме границы, а также призвали граждан не доверять непроверенной информации в интернете, сообщили в пресс-службе главы Согдийской области.

"В последние дни опубликованные в СМИ материалы, связанные с таджикско-киргизской границей, вызвали споры в социальных сетях. В связи с этим была отмечена необходимость воздержания сторонами от неправильной оценки вопросов, связанных с таджикско-киргизской границей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны отметили, что "жители также не должны доверять непроверенной неофициальной информации, которая может быть провокацией со стороны заинтересованных лиц" и призвали верить только официальным сообщениям органов власти. Также Ахмадзода и Алимбаев подчеркнули, что возникающие вопросы необходимо решать путем мирных переговоров.

Протяженность границы Таджикистана и Кыргызстана составляет более 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков, из-за чего периодически возникают конфликты, в том числе вооруженные.

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