https://news.day.az/world/1601135.html Взрыв на НПЗ в Иране, есть погибший
Взрыв на НПЗ в Иране, есть погибший
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, инцидент произошел в ходе плановых ремонтных работ на предприятии в городе Бендер-Аббас. Причиной взрыва стала утечка газа.
Как сообщает агентство, в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек, еще четверо получили ранения.
Авария не сказалась существенно на производительности НПЗ. Предприятие функционирует без перебоев. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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