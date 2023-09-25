Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ирана. Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, инцидент произошел в ходе плановых ремонтных работ на предприятии в городе Бендер-Аббас. Причиной взрыва стала утечка газа.

Как сообщает агентство, в результате взрыва погиб по меньшей мере один человек, еще четверо получили ранения.

Авария не сказалась существенно на производительности НПЗ. Предприятие функционирует без перебоев. Обстоятельства произошедшего выясняются.