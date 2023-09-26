https://news.day.az/world/1601187.html Грузия запретила экспорт и транзит в РФ ввезенных из Евросоюза автомобилей
Грузия запретила экспорт и транзит в РФ ввезенных из Евросоюза автомобилей
В Грузии ввели запрет на экспорт, реэкспорт и транзит в Россию автомобилей, ввезенных из ЕС, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу службы доходов Министерства финансов Грузии.
"Да, действительно, как ранее было заявлено, с 26 сентября вводится запрет на экспорт, реэкспорт или транзит автомобилей в Россию, которые были ввезены из Европы", - сказали в пресс-службе.
Отметим, что речь идет об автомобилях с объемом двигателя более 1,9 кубического метра. Запрет распространяется также на гибридные автомобили и электромобили.
По словам ведомства, ограничения вступили в силу из-за 11-го пакета санкций, принятого ЕС против России.
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