Германия более чем наполовину уменьшит федеральные расходы на беженцев

Власти Германии намерены в следующем году сократить федеральные расходы на прием и интеграцию беженцев более чем наполовину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве.

Уточняется, что такие меры планируется принять в связи со стремительным ростом инфляции "после нескольких лет щедрых расходов". Как пишет агентство, немецкое правительство поставило федеральные земли в известность, что в следующем году на беженцев будет выделено максимум 1,7 миллиарда евро, в то время как в 2023 году оно выделило 3,75 миллиарда.