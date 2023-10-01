В Китае прокомментировали расширение военных блоков

Пекин выступает против произвольной экспансии военных блоков, которая негативно отражается на безопасности других государств. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам, руководитель МИД Ван И, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам необходимо создать благоприятную среду для всеобщей безопасности. Крайне важно выступать за общую, комплексную, совместную и устойчивую концепцию безопасности, настаивать на урегулировании разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, обоюдно уважать законные озабоченности в сфере безопасности, выступать против самовольного расширения военных блоков и сдавливания пространства безопасности вокруг других государств", - сказал он на брифинге в Госсовете КНР.

По словам Ван И, международное сообщество должно укреплять сотрудничество в области биологической безопасности, безопасности интернета, данных и искусственного интеллекта, а также в других сферах. "Необходимо совместно работать над предотвращением рисков", - добавил он.

Ван И также заявил, что вопросы глобального экономического развития должны вновь стать главной темой международной повестки. "Необходимо вновь поставить вопросы развития во главу угла в международной повестке, позволить развивающимся странам лучше интегрироваться в международное разделение труда, сделать так, чтобы люди всех стран на более справедливой основе пользовались результатами развития", - сказал он на брифинге в Госсовете КНР.

Китайский дипломат выступил против практики разъединения экономических связей, протекционизма и односторонних санкций. По его словам, необходимо способствовать построению справедливой, разумной и прозрачной торгово-экономической системы.

Во вторник правительство Китая опубликовало белую книгу под названием "Глобальное сообщество совместного будущего: предложения и действия Китая". В документе изложена официальная позиция КНР по вопросам будущего глобального развития.