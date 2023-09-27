Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Reuters

По информации агентства, судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора Нью-Йорка, обвиняющего Трампа в незаконном раздувании его активов и собственного капитала, и постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество.

До этого Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах в 2024 году готов решить большую часть внутренних проблем страны за период от шести месяцев до одного года.

Он также допускал, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики.

В настоящее время Трампу предъявлены обвинения в рамках четырех уголовных дел, и он называет их попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Среди этих обвинений есть тяжелые статьи, которые могут привести к лишению свободы на 20 лет. Если сроки будут складываться, то его, возможно, осудят на несколько столетий тюрьмы. В совокупности по всем обвинениям Трампу грозит более 700 лет заключения.

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