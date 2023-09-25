Рейтинг неодобрения Байдена бьет рекорды

Рейтинг неодобрения президента США Джо Байдена достиг самой высокой отметки за все время его пребывания на посту.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные опроса NBC News.

Согласно исследованию, рейтинг неодобрения американского лидера вырос до 56 %. При этом 41 % респондентов заявили, что одобряют его действия.

Опрос также показывает, что поддержка Байдена снижается среди избирателей в возрасте от 18 до 24 лет. В этой возрастной группе главу Белого дома поддерживают 46%. Среди латиноамериканцев о поддержке президента заявили 43% опрошенных, а среди независимых избирателей - 36%.

Кроме того, по данным опроса, 53% респондентов не одобряют внешнюю политику Байдена, а 59% то, как президент решает экономические вопросы.

Вместе с тем избиратели по-прежнему рассматривают возраст Байдена - ему 80 лет - как проблему: 74 % респондентов заявили, что у них есть серьезные или умеренные опасения по поводу того, что он обладает необходимым психическим и физическим здоровьем, чтобы полноценно выполнять обязанности президента. В то же время об основном сопернике Байдена 77-летнем экс-президенте Дональде Трампе то же самое заявили 44% опрошенных.

Опрос NBC News был проведен 15-19 сентября и охватил 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Телеканал отмечает, что погрешность составила 3,1%.

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