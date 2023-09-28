Полиция в Германии ликвидировала сеть, занимавшуюся незаконным ввозом в страну мигрантов

В Германии ликвидирована преступная сеть, которая занималась незаконным ввозом в страну мигрантов. Масштабная операция была проведена на территории пяти федеральных земель - в Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, Гессене, Бремене и Баварии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В рейде участвовали более 350 сотрудников полиции. Задержаны пять предполагаемых контрабандистов - три женщины и двое мужчин. Все они сирийцы, находящиеся в Германии в статусе просителей политического убежища. Предполагается, что они как минимум с 2022 года нелегально ввезли в страну более 100 сирийских граждан.

Арестованы и мигранты. Их число не называется.

Подозреваемым предъявлены обвинения в незаконной перевозке иностранцев в коммерческих целях, отмывании денег и подделке документов. По данным следствия, за доставку в Германию люди платили от трех до семи тысяч евро.