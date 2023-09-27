В Дагестане ввели запрет на использование дронов

Запрет на использование дронов вводится на территории Дагестана.

Как сообщает Day.Az, соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов.

"Запретить использование беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Дагестан", - уточнили в документе.

В указе отмечается, что исключение будет сделано только для БПЛА, которые используют госорганы или также организации, выполняющие оборонный заказ. Запрет введен до снятия режима базовой готовности, который действует с октября 2022 года.