Стрельба в Роттердаме

Три человека были убиты боевиком-одиночкой, который открыл огонь и устроил поджоги в больнице и жилом доме в голландском городе Роттердам в четверг, сообщил начальник городской полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, по словам начальника полиции Фреда Вестербеке, стрелок, 32-летний студент из Роттердама, застрелил 39-летнюю женщину и серьезно ранил ее 14-летнюю дочь. Впоследствии девушка скончалась в больнице.

Затем стрелок в бронежилете отправился в близлежащий медицинский центр Эразмус, где застрелил 46-летнего мужчину, преподававшего в университете, при котором была открыта больница.

Личность подозреваемого не разглашается. Никакого мотива его поступков пока не объявлено.

В этом году по всему Роттердаму произошло множество небольших взрывов в домах и на предприятиях, ответственность за которые возложили на конкурирующие банды наркоторговцев.