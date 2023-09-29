https://news.day.az/world/1602327.html Крупный теракт в Пакистане - десятки жертв и пострадавших - ВИДЕО
Крупный теракт в Пакистане - десятки жертв и пострадавших - ВИДЕО
В Пакистане произошел взрыв, есть погибшие и раненые.
Как сообщает Day.Az, об этом написало местное издание Dawn.
По меньшей мере, 52 человека погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва возле одной из мечетей в городе Мастунг провинции Белуджистан.
По данным издания, взрыв совершил камикадзе.
Инцидент произошел во время массового шествия людей. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, состояние некоторых из них тяжелое.
В настоящее время проводится расследование, детали происшествия уточняются.
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