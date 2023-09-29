Крупный теракт в Пакистане

В Пакистане произошел взрыв, есть погибшие и раненые.

Как сообщает Day.Az, об этом написало местное издание Dawn.

По меньшей мере, 52 человека погибли и более 50 получили ранения в результате взрыва возле одной из мечетей в городе Мастунг провинции Белуджистан.

По данным издания, взрыв совершил камикадзе.

Инцидент произошел во время массового шествия людей. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, состояние некоторых из них тяжелое.

В настоящее время проводится расследование, детали происшествия уточняются.